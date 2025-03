Beccato a rubare prodotti per il “fai da te”: 75enne denunciato

La refurtiva è stata riconsegnata all’esercizio commerciale

CAPODRISE – La Polizia di Stato di Caserta ha denunciato un uomo, di 75 anni, per aver commesso un furto ai danni di un’attività commerciale di Capodrise.

In particolare, nel corso di attività finalizzate alla repressione dei reati, il Commissariato di pubblica sicurezza di Marcianise ha controllato l’uomo all’interno di un parco commerciale di Capodrise. A bordo della sua vettura, sono stati trovati materiali e prodotti per il “fai da te”, segnalati dal personale della vigilanza essere rubati. L’uomo, con precedenti specifici, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria e segnalato per l’irrogazione del provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Capodrise, mentre la refurtiva è stata riconsegnata all’esercizio commerciale.