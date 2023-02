Beccato a spacciare cocaina ed eroina: ARRESTATO

CASTEL VOLTURNO – La Polizia di Stato di Caserta, nel pomeriggio di ieri, venerdì 3 febbraio, ha tratto in arresto un cittadino extracomunitario, classe ‘76, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, i poliziotti del Commissariato di P.S. Castel Volturno, nell’ambito di servizi predisposti per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, notavano un uomo che occultava del materiale in un cespuglio ai lati della strada. Decidevano, pertanto, di intervenire per controllare la persona che, vistasi scoperta, iniziava una precipitosa fuga. Gli operatori riuscivano a bloccarlo dopo averlo rincorso per alcuni minuti e, recuperato dalle sterpaglie l’involucro nascosto poco prima, accertavano contenere circa 25 grammi di sostanza stupefacente, del tipo cocaina ed eroina, suddivisa in 73 dosi già pronte per lo spaccio.

Dopo

gli accertamenti di polizia scientifica e al termine dell’attività di polizia giudiziaria, il soggetto veniva tratto in arresto e trasferito presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.