Beccato allo stadio con i fumogeni: per il giudice avevano solo scopo scenografico

Assolto con formula piena

SESSA AURUNCA (Debora Carrano) – Fumogeni allo stadio, ma solo per creare un effetto coreografico. È quanto si legge nella sentenza del Gip Minio di Santa Maria Capua Vetere, emessa nei confronti di A. L., 22 anni, di Sessa Aurunca. Il giovane fu beccato durante i controlli disposti per il derby Sessa – Cellole, partita di campionato che era particolarmente sentita tra le due tifoserie, tanto da costringere la prefettura a disporre una serie di serrati controlli. Proprio al momento del suo ingresso in stadio, il giovane, incensurato, fu beccato dalle forze di polizia che nell’atto della perquisizione lo trovarono in possesso di qualche fumogeno. Nei confronti del tifoso è stato immediatamente avviato il procedimento penale durante il quale lo stesso è stato difeso dall’avvocato Angelo Librace, del foro di Santa Maria Capua Vetere, che è riuscito ad ottenere l’assoluzione con formula piena. Nel corso del processo è stato infatti accertato che il ragazzo era in possesso dei fumogeni solo per creare un’atmosfera magica durante la partita. Vale la pena ricordare che in quella circostanza, la Sessana battè Cellole uno a zero.