Beccato con cocaina e marijuana, prova a buttarsi dal balcone. I carabinieri prima lo salvano e poi lo arrestano

MARCIANISE – E’ stato arrestato perché in possesso di sostanza stupefacente. Il giovane, già sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G. per altro procedimento annesso a reati in materia di stupefacenti e colpito da avviso orale, è stato fermato mentre si avvicinava con atteggiamento a una Smart For two nei pressi della sua abitazione in Marcianise (CE).

L’atteggiamento particolarmente nervoso, tremante e preoccupante ha indotto i carabinieri a eseguire una perquisizione personale e domiciliare presso la sua abitazione all’interno della quale i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato 2 pezzi di “hashish”, per un totale di 23 grammi; 2 involucri contenenti “cocaina”, per un peso complessivo di grammi 7,68 grammi; un involucro contenente “marijuana” per un peso di 3,45 grammi, nonchè la somma di 110,00 euro in denaro contante, un bilancino di precisione, un coltello da cucina con lama da 24 cm intriso di sostanza resinosa di colore marrone, verosimilmente hashish e materiale vario per il confezionamento.

Durante le fasi della perquisizione il giovane, che ha continuato a mostrarsi particolarmente nervoso, ha improvvisamente aperto la finestra dell’abitazione tentando di lanciarsi nel vuoto.

I militari dell’Arma, che proprio in virtù dell’insofferenza mostrata lo hanno tenuto costantemente d’occhio, intuite le intenzioni lo hanno afferrato e bloccato.

Arrestato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.