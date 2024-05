BELLONA. Crisi in maggioranza: non passa il bilancio

Decisivo il voto dell’assessore Benedetto Natale il quale nonostante l’intervento del vice sindaco Filippo Abate, nel convincerlo a tronare sui suoi passi, è rimasto fermo sulla sua decisione evidenziando come, ormai, non ci sia più sintonia con chi guida il paese e lamentando…

BELLONA – Perde pezzi la maggioranza guidata da Giovanni Sarcinella che non riesce ad approvare il bilancio. Sei i voti favorevoli al documento contabile da altrettanti i contrari.

Tra questi oltre a quello dei quattro della minoranza e di Laura Norcia, che ha lasciato la guida nei mesi scorsi, c’è stato il no decisivo, di Benedetto Natale., assessore con delega all’agricoltura. Il voto contrario è stato motivato dallo stesso evidenziando come ormai non ci sia più sintonia con chi guida il paese e lamentando anche l’attività della giunta

Mentre Natale elencava i motivi del suo no c’è stato l’intervento del vicesindaco Filippo Abate che ha cercato di convincerlo a ritornare sui suoi . A questo punto è intervenuta Maria Celeste Cafaro, leader dell’opposizione, dichiarando di voler richiedere l’intervento dei carabinieri

Adesso per far approvare il bilancio per i conti relativi al 2023, la Prefettura di Caserta invierà un commissario.