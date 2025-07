BELLONA. L’opposizione all’attacco: “Le scelte del sindaco stanno distruggendo le casse comunali”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota del gruppo consiliare di minoranza Bellona in movimento

BELLONA – Tanto Pantalone paga!!!

Abbiamo atteso un anno che la Maggioranza consiliare rinsavisse ritornando sui propri passi per non gravare ulteriormente sulle casse disastrate bellonesi.

Estate 2024 il Sindaco Sarcinella revoca la Delega ad un Assessore per non aver votato un Bilancio non veritiero.

In merito alle assegnazioni delle Deleghe (Assessore) la prassi bellonese è sempre stata legata al numero delle preferenze.

La graduatoria delle preferenze dell’attuale Maggioranza furono:

Abbate

Salerno

Sgueglia

Fasulo

Di Resta

Graziano.

In relazione a questa graduatoria il Consigliere Fasulo sarebbe dovuto entrare di diritto in Giunta Comunale e ricoprire la carica di Assessore con relativa indennità.

Qualche distratto potrebbe replicare:

“l’assegnazione delle deleghe è prerogativa esclusiva del Sindaco eletto”.

Vero, verissimo….

È nelle facoltà del Sindaco fare le nomine, ma se queste scelte disattendono la prassi consolidata e si ripercuotono sulle casse comunali, ciò ci impone di porre qualche interrogativo.

Chiariamo che i componenti della Giunta e il PDC percepiscono il 50% dell’indennità, se continuano ad incassare l’intero stipendio del proprio lavoro.

Passiamo ai soldi che i Cittadini bellonesi avrebbero dovuto sborsare per le indennità degli Amministratori secondo la PRASSI CONSOLIDATA bellonese.

Sarcinella 50% di 4.000,00

Abbate 50% di 2.000,00

Salerno 50% di 1.800,00

Sgueglia 50% di 1.800,00

Fasulo 50% di 1.800,00

Di Resta 100% di 400,00

Totale lordo a carico dell’Ente: 6.100,00 al mese.

Scelta attuale del Sindaco Sarcinella:

Sarcinella 50% di 4.000,00

Abbate 50% di 2.000,00

Salerno 50% di 1.800,00

Sgueglia 50% di 1.800,00

Di Resta 100% di 1.800,00

Fasulo 50% di 400,00

Totale lordo a carico dell’Ente: 6.800,00 al mese.

Visto e considerato che le Deleghe (Assessore) non sono mai state assegnate per capacità ci chiediamo:

-Perchè il Consigliere Fasulo ha rinunciato (legittimamente) alla Delega di Assessore e ad un’identità di 900 euro lordi?

-Perché il Sindaco eletto Sarcinella (legittimamente) ha fatto una scelta che grava ulteriormente sulle disastrate casse comunali di 700 euro al mese? (8.500,00 l’anno).

Tanto Pantalone paga!!!