Bimba appena nata muore dopo due giorni all’OSPEDALE DI CASERTA: domani l’ultimo abbraccio

CASERTA – Si terranno domani, sabato 19 luglio, alle ore 11 presso la chiesa di Santa Maria La Nova a Teano, i funerali della piccola Gaia, la neonata deceduta all’ospedale civile di Caserta dopo soli due giorni di vita. La salma, liberata ieri dalla Procura al termine degli esami medico-legali, giungerà in chiesa nelle prime ore del mattino e, dopo il rito funebre, sarà accompagnata al cimitero del paese per la sepoltura.

Intanto, proseguono le indagini per chiarire le cause della tragedia che ha colpito profondamente le comunità di Teano e Sparanise, città d’origine dei genitori della bambina, Antonio e Amalia. La morte di Gaia è avvenuta domenica 13 luglio, due giorni dopo un ricovero d’urgenza all’ospedale di Piedimonte Matese, dove la madre si era recata per un malore improvviso.

Sul corpo della neonata sono stati riscontrati segni preoccupanti, in particolare sul torace. È su questi dettagli che si concentrano ora le attenzioni degli inquirenti.

La Procura della Repubblica ha incaricato una squadra di tre esperti — un medico legale, un ginecologo e un pediatra — per eseguire l’autopsia e valutare se vi siano stati errori durante la gestione prenatale, il parto o nelle ore successive alla nascita. L’ipotesi di un possibile errore medico non è esclusa, ma sarà necessario attendere i risultati delle perizie, attesi entro 60 giorni.