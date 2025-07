Bimba di un anno e mezzo cade dal tavolo e sbatte la testa

ORTA DI ATELLA – Una bambina di soli 19 mesi è stata trasportata all’Ospedale Santobono di Napoli dopo una caduta da un tavolo avvenuta oggi, martedì mattina, in un appartamento non distante da uno studio medico ad Orta di Atella.

Secondo quanto ricostruito, la piccola, che stava giocando, sarebbe scivolata dall’alto, battendo la testa. Inizialmente, i genitori hanno temuto un eccessivo torpore della bambina, segno che poteva far sospettare un trauma cranico. Per questo motivo, è stata allertata un’ambulanza del 118, intervenuta prontamente sul posto.

Al momento del trasporto in ospedale, però, le condizioni della piccola sembravano stabilizzate: non presentava segni di sonnolenza anomala, ma lamentava solo dolore nella zona del trauma. Tuttavia, per scrupolo, i sanitari hanno deciso di condurla al Santobono, centro di riferimento per la pediatria, per ulteriori accertamenti.