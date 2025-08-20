Bimbo di 18 mesi intrappolato in auto sotto il sole, salvato in extremis dai carabinieri

Il piccolo stava giocando con le chiavi mentre la mamma scendeva dall’auto. In pochi secondi ha schiacciato il pulsante di chiusura rimanendo bloccato all’interno dell’abitacolo

VAIRANO PATENORA – Neanche il tempo di scendere dalla sua auto per aprire la portiera posteriore, dove suo figlio di appena 18 mesi era adagiato nel seggiolino di sicurezza, che il piccolo, che stava giocando con le chiavi e il telecomando del mezzo, ha schiacciato il pulsante di chiusura rimanendo bloccato all’interno.



Sono stati attimi di paura per la giovane mamma di Marzano Appio, che poco dopo le 12.00 di ieri si era recata con il figlio presso il cimitero di Vairano Scalo per fare visita ai parenti defunti.

Dopo gli inutili tentativi di forzare le portiere dell’auto la donna, sola e sconvolta, non si è persa d’animo e ha chiamato con il suo smartphone il numero di emergenza “112” chiedendo aiuto ai carabinieri.



Quando pochi minuti dopo i militari della Stazione di Vairano Scalo sono intervenuti presso l’area parcheggio del cimitero, hanno trovato la donna in lacrime e, all’interno della sua BMW in sosta sotto il sole rovente, il piccolo in preda ad una crisi di pianto.



Avuto contezza della situazione di pericolo i carabinieri hanno subito infranto, in sicurezza e con i dispositivi in dotazione, uno dei deflettori dell’auto, sbloccando le portiere e portando in salvo il bambino.

Il piccolo, incolume, che è stato immediatamente riaffidato alle cure amorevoli della mamma che ha abbracciato i militari ringraziandoli.