Bimbo di un anno cade giù dalle scale, la corsa al pronto soccorso

CARINARO – Attimi di apprensione nella serata di giovedì 4 luglio presso una comunità educativa situata in via Vincenzo Bellini, a Carinaro, dove un bambino di appena un anno è precipitato dalle scale per cause ancora da accertare.

Il piccolo, che si trovava all’interno della struttura nota come “Casa di Noemi”, è stato soccorso prontamente e trasportato all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Fortunatamente, al momento del trasferimento il bambino era cosciente, anche se le sue condizioni restano sotto osservazione da parte dei medici.