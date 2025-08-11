Blitz dei carabinieri al concerto dei neomelodici, denunce e sanzioni

Nel corso dei controlli alla movida 17 persone sono state multate

PARETE – I controlli serrati eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Aversa nel corso dell’ultimo fine settimana, unitamente a personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro e della SIAE di Caserta, hanno interessato anche un’associazione sportiva con sede a Parete dove un 44enne del luogo, estraneo ai controlli, ha assunto atteggiamenti intolleranti e fortemente oltraggiosi nei confronti dei militari.

Nonostante l’invito a calmarsi, al fine di consentire l’esecuzione delle verifiche, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha continuato ad inveire verbalmente contro i carabinieri. Lo stesso è stato fermato e denunciato in stato di libertà per oltraggio a pubblico ufficiale.

Le successive attività di controllo ispettivo effettuate presso l’associazione sportiva e culturale, dove si stavano esibendo due artisti neomelodici, hanno portato all’elevazione di sanzioni amministrative inerenti all’omessa certificazione dei corrispettivi per la vendita di prodotti con l’ulteriore segnalazione all’Agenzia delle Entrate per le attività a prevalente gestione commerciale non autorizzate.

Contestualmente i carabinieri hanno identificato, sul posto, tre lavoratori privi di regolare contratto di lavoro.

Relativamente ai servizi di controllo e prevenzione eseguiti lungo le principali arterie di comunicazione tra i comuni dell’agro aversano, i militari dell’Arma hanno proceduto all’identificazione di 218 persone e al controllo di 139 veicoli, elevando contestualmente 17 contravvenzioni al codice della strada per mancata copertura assicurativa, guida senza patente, senza casco e senza cintura di sicurezza.