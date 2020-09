Blitz dei carabinieri nella movida, 3 locali non rispettano le norme anti-Covid. Scattano forti sanzioni

VAIRANO PATENORA – Nella serata tra il 5 ed il 6 settembre, i carabinieri della compagnia di Capua, hanno eseguito un controllo straordinario del territorio nelle zone della movida del comune di Vairano Patenora, nella circostanza sono stati controllati numerosi bar, pub, ristoranti e pizzerie, al fine di verificare il rispetto delle normative nazionali e regionali per il covid-19, in particolare quelle che riguardano il distanziamento sociale e l’uso delle mascherine.

E’ stato effettuato un controllo nelle zone frequentate da giovani più soggetta al rischio di assembramenti.

Nel corso del particolare servizio sono stati effettuati controlli alla circolazione stradale, in particolar modo connessi con l’assunzione di alcolici, utilizzando anche attraverso l’utilizzo dell’etilometro.

All’esito dei controlli, effettuati con l’ausilio cinque pattuglie, coordinati sul posto dal comandante della locale stazione,

Sono stati sottoposti a controllo circa cinquanta automezzi e centotrenta persone; una persona e’ sta denunciata per guida in stato di ebrezza; sono stati elevati altresì 15 verbali al codice della strada; una macchina e’ stata sottoposta a sequestro; 10 gli esercizi pubblici controllati e cinque sanzioni elevate, di cui tre per inosservanza della normativa covid-19 e due per l’omesso rispetto dell’ordinanza sindacale attinente il rispetto dell’orario di chiusura