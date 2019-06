SANTA MARIA A VICO – I carabinieri di Santa Maria a Vico stanno eseguendo delle perquisizioni in tre appartamenti, uno nella frazione San Marco, uno in zona via Figliarini, l’altro a San Marco Trotti. Coinvolti 3 ragazzi protagonisti di una rissa in piazza Roma avvenuta lo scorso 30 aprile, quando fu anche rubata una pistola ad un alpino. Con i militari anche le unità cinofile.

Tra i coinvolti Salvatore De Matteo, il fratello Giulio De Matteo e un 30enne R.G.L.