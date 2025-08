Blitz dei Nas al mercato: bloccate bancarelle dei venditori di pesce, frutta e verdura

VAIRANO PATENORA (cop.ra – e.z.) – Commercianti ambulanti di generi alimentari, Vairano Patenora come Teano. Infatti, apprendiamo di un blitz in corso nei Nas (Nuclei Antisofisticazione e Sanità dei carabinieri) al mercato di Vairano zona Marzanello e dintorni. Moltissimi o quasi tutti i banchi per la vendita di generi alimentari sono stati chiusi.

Dai verbali si leggerebbe: per gravi irregolarità igienico-alimentari. Le indagini sono appena state avviate, ma la situazione dovrebbe rivelarsi ben peggiore di quella di Teano dove per lo meno la cosa si limitò – di fatto – al sequestro di salumi e formaggi presso una singola bancarella e la chiusura con ordinanza sindacale dell’itero settore ubicato a via Giuseppe Garibaldi; persino degli incolpevoli ambulanti contadini a chilometro zero.

Altra bella differenza, la presenza di fontanine pubbliche, a Teano ve ne sono e ve ne erano a via Garibaldi esattamente due. E poi l’utilizzo dei bagni pubblici, che sempre a Teano godeva di una convezione con i commercianti a posto fisso. A Vairano pare che vi fosse solo un WC chimico ubicato in un luogo anche difficile da individuare. Se stanno così le cose, la mazzata sarà dura per tutti, commercianti e in termine di immagine e responsabilità politica anche l’Amministrazione comunale.