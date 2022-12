Blitz interforze. Aerei pilotati da remoto e droni per controllare le attività commerciali

CASERTA – Si chiama ‘Green Heart 2.0’ la maxi operazione messa in campo da Esercito Italiano e forze

dell’ordine nella cosiddetta ‘Terra dei Fuochi’.

Sulla base della programmazione della Cabina di Regia ‘Terra dei fuochi’, presieduta dall’Incaricato Filippo Romano, sotto il coordinamento delle prefetture di Napoli e CASERTA, sono state controllate, nel corso dell’ultima settimana, spiega una nota dell’Incaricato, decine di attività commerciali, “con un imponente dispiegamento di personale e mezzi, anticipato dalla ricerca e sorveglianza del territorio dagli Aeromobili a Pilotaggio Remoto e pattuglie a terra dell’Esercito oltre che dai droni dei Vigili del Fuoco e dal Reparto operativo aeronavale della uardia di Finanza”.

In

particolare, il 16 dicembre scorso, il raggruppamento ‘Campania’ dell’Esercito, a guida Terzo Reggimento Bersaglieri,insieme alle forze di polizia del territorio, ha lanciato la ‘Green Heart 2.0’ che ha visto contemporaneamente interessate 10 fra attività commerciali ed aree private nei comuni di Giugliano in Campania, Castel Volturno, Aversa, Orta di Otella e Terzigno per la prevenzione e repressione di illeciti di carattere ambientale nel Comune di Giugliano e precisamente nelle località ‘Carrafiello’ e ‘Ponte Riccio’ dove diversi sono stati i fermi per identificazione. Le attività interforze hanno portato al sequestro di un’attività commerciale “e di complessivi 400 mq di aree, 18 identificazioni, 1 deferito in stato di libertà, 33 veicoli controllati ed ammende fino a 567 mila Euro”.Inoltre,con un’ordinanza dalla Questura di, il 14 dicembre, sono stati interessati a controlli i comuni di Cervino, Valle di Maddaloni e San Marco Evangelista, con un’attività sequestrata, una denuncia e ammende per oltre 400 mila Euro.