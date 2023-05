BLITZ INTERFORZE. Sequestri e sanzioni in 3 Comuni del casertano

.

VILLA DI BRIANO/CASAL DI PRINCIPE/SAN CIPRIANO D’AVERSA – Proseguono gli Action Day , ovvero le operazioni congiunte forze dell’ordine-Esercito nei comuni delle province di Napoli e Caserta ricadenti nella cosiddetta Terra dei Fuochi. Servizi interforze di controllo del territorio, battezzate ‘Operazione Primavera’, tese a contrastare i crimini ambientali e disposte ogni settimana sulla base della programmazione della cabina di regia “Terra dei fuochi”, presieduta dall’ coordinamento delle prefetture di Napoli e Caserta .

Nei giorni scorsi sono state controllate decine di attività commerciali, con un imponente dispiegamento di uomini e mezzi, in particolare degli Aeromobili a pilotaggio remoto dell’Esercito e dei droni dei vigili del fuoco e dal Reparto

operativo aeronavale della guardia di finanza. In particolare il 17 maggio a Cimitile e Cicciano, nel Napoletano, sono state controllate tre attività commerciali con sei persone identificate e dovute denunciate per reati ambientali; sono state inflitte multe per oltre 260 mila euro ed è stata posta sotto sequestro un’area di circa 600 metri quadrati trasformata in discarica illecita di rifiuti.

Il 18 maggio l’operazione interforze si è spostata nel Casertano, in particolare nei comuni di Villa di Briano, Casal

di Principe, San Cipriano d’Aversa, dove sono state controllate quattro attività commerciali, soprattutto officine meccaniche e gommisti, e poste sotto sequestro 1000 metri quadrati di aree oggetto di smaltimento illecito di rifiuti; una persona è stata denunciata e altre quattro sanzionate per un totale di oltre 225 mila euro. E’ stato anche trovato a Villa di Briano un lavoratore in nero. La settimana scorsa inoltre, il Raggruppamento “Campania” dell’Esercito, guidato dal Primo Reggimento Bersaglieri, insieme alla Polizia municipale nucleo ambientale di Napoli, hanno operato nel capoluogo partenopeo sanzionando tre persone con più per un totale di 52.000 euro e sequestrando un’area ridotta a sversatoio.