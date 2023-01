Bocconi avvelenati lungo il marciapiede: strage di cani e di gatti randagi in due comuni. ECCO DOVE

Ad accorgersi per prima della loro presenza è stata una delle volontarie, che ha trovato questi bocconi avvelenati sparsi lungo tutto il tragitto.

SUCCIVO/SANT’ARPINO (Lidia e Christian de Angelis) Allarme avvelenamento dei gatti e cani randagi. Allarme veleno per lumache in via Rotondella sul marciapiede, pressappoco di fronte bar Miami che è chiuso e zona parco Castellone: diversi i bocconi sospetti. Ad accorgersi per prima della loro presenza è stata una delle volontarie, che ha trovato questi bocconi avvelenati sparsi lungo tutto il tragitto. Le esche disseminate conterrebbero sostanze velenose che, ingerite, hanno causato il decesso di animali di piccola taglia. Diversi cani e gatti potrebbero morire se inserissero queste pericolose esche. Le povere bestiole sono in pericolo; non solo i randagi ma anche quelli con una famiglia che portati a spasso potrebbero mangiare i bocconi avvelenati che qualche “nemico degli animali” ha sparso lì. Un fatto che ha scandalizzato gli amanti veri degli animali, soprattutto le persone che davano un po’ di cibo a quei gatti randagi ormai presenti in tutti i centri abitati. Non si sa ovviamente chi abbia disseminato i bocconi fatali; la sola certezza è che il prodotto utilizzato è altamente letale, sicuramente un veleno molto, molto potente. Qualche “bocconcino” pare è stato recuperato; e delle analisi si curerà la Protezione animali, con pressoché certa denuncia contro ignoti per quanto avvenuto. I cani e gatti, come detto, in buona parte sono randagi, e popolano il comune.