Bollette della luce intestate a persone morte, denunciati in cinque

SANTA MARIA A VICO (red.cro.) – Il tutto è nato da diversi controlli e i carabinieri sono riusciti a scoprire un mondo sotterraneo intorno al servizio di energia elettrica. Cinque persone sono state indagate per truffa aggravata e sostituzione di persona in concorso, tra questi ci sono anche dei ristoratori. Non pagavano i consumi di energia elettrica a nessun ente di gestione, intestando le utenze a persone decedute residenti sul territorio nazionale. Decine di utenze intestate a defunti e consumi elettrici senza alcun limite per gli esercenti che beneficiavano dell’artificiosa tecnica.