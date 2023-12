Bomba davanti aula consiliare, Zinzi (Lega): “Solidarietà a sindaco di Cellole”

Il raid ieri mattina all’esterno della sala consiliare del comune. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Sessa Aurunca che hanno accertato che si trattava di una sorta di ordigno rudimentale mal confezionato

CELLOLE – “Solidarietà al sindaco di Cellole Guido di Leone e a tutto il consiglio comunale per la bomba artigianale che questa mattina è stata trovata all’ingresso dell’aula consiliare. Fortunatamente è stata disinnescata poco prima di esplodere, ma avrebbe potuto causare danni ingenti alla struttura e alle persone presenti. Un vile atto intimidatorio che condanniamo senza alcuna esitazione. Attacchi alle istituzioni come questo non possono trovare spazio in un confronto politico democratico. Un ringraziamento ai Carabinieri che sono intervenuti immediatamente e che ci auguriamo possano far luce in tempi brevi su questo triste episodio”.

Lo dichiara il deputato campano della Lega Gianpiero Zinzi, componente della commissione Antimafia.