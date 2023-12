BOMBA IN COMUNE. Il sindaco si affida anche ai cittadini: “chi sa parli con la polizia”

CELLOLE – Ieri, in tarda mattinata, si è verificato un episodio increscioso presso la sede del Comune di Cellole,

causando grande sgomento tra i dipendenti ed utenti presenti. Un incendio, a quanto pare di natura

dolosa, ha avuto luogo all’interno del 1° piano dell’edificio.

Grazie alla pronta reazione dei dipendenti, che hanno agito con determinazione utilizzando un

estintore fornito dal Comune, è stato possibile limitare i danni causati dalle fiamme. Le Forze

dell’Ordine sono intervenute tempestivamente per garantire la sicurezza sul luogo e per avviare le

indagini per conoscere l’origine dell’incendio.

Da quanto è stato comunicato, sembrerebbe essere stato posizionato un oggetto artigianale

infiammabile fuori l’Aula Consiliare. Il Comune di Cellole condanna fermamente questo gesto vile e

augura buon lavoro alle Forze dell’Ordine che stanno lavorando senza sosta per fare chiarezza sulla

vicenda. Non saranno risparmiate risorse per garantire che giustizia sia fatta e che simili episodi non

si ripetano.

In questo momento, l’Amministrazione Comunale desidera esprimere la propria solidarietà ai

dipendenti e agli utenti del Comune che hanno vissuto questo brutto momento. Allo stesso tempo, si

invitano tutti i cittadini a collaborare con le autorità competenti fornendo qualsiasi informazione utile

che possa contribuire alle indagini.

Il Comune di Cellole ribadisce il proprio impegno per garantire la sicurezza e il benessere della

comunità e si impegna a onorare appieno il proprio ruolo Istituzionale.