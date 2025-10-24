Botte e minacce alla madre per avere i soldi: 30enne ARRESTATO dai carabinieri

Al loro arrivo i carabinieri hanno colto l’uomo in flagranza di reato

FRIGNANO – Nel pomeriggio di ieri, giovedì 23 ottobre, i militari della Stazione dei Carabinieri di Frignano hanno tratto in arresto un 30enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre convivente.

L’uomo avrebbe da tempo sottoposto l’anziana donna a continue vessazioni, consistenti in richieste di denaro e frequenti episodi di violenza fisica e verbale. Nonostante le aggressioni non fossero mai state refertate, la situazione era diventata insostenibile, fino all’ennesimo episodio verificatosi nel primo pomeriggio di ieri, che ha reso necessario l’intervento dei militari dell’Arma.

Giunti rapidamente presso l’abitazione familiare nel piccolo centro di Frignano a seguito della richiesta di aiuto pervenuta sul Numero Unico Europeo di pronto intervento “112”, i carabinieri hanno colto l’uomo in flagranza di reato. Dopo averlo bloccato e arrestato, lo hanno condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La madre, visibilmente scossa, è stata affidata alle cure dei servizi sociali locali, che si occuperanno di offrirle assistenza e supporto psicologico.

L’episodio riaccende, ancora una volta, l’attenzione sul delicato tema della violenza domestica, un fenomeno purtroppo diffuso anche nei piccoli centri, e che troppo spesso rimane sommerso. I Carabinieri rinnovano l’invito a segnalare tempestivamente ogni situazione di maltrattamento o abuso, ricordando che l’aiuto è sempre possibile.