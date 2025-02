Bovenzi all’Ultramaratona del Conero: l’atleta casertano sul podio tricolore dei 100k.

L’atleta della Polispostiva Asi Bellona con un crono di 7h34’38” conquista una splendida medaglia di bronzo.

PIGNATARO MAGGIORE (Pietro De Biasio) – L’Ultramaratona del Conero, valida come Campionato Italiano Assoluto di 100 km, regala alla provincia di Caserta una splendida medaglia di bronzo grazie alla straordinaria prestazione di Pierpaolo Pio Bovenzi. L’atleta di Pignataro Maggiore, in forza alla Polisportiva Asi Bellona, ha chiuso la prova con un crono di 7 ore 34 minuti e 38 secondi, conquistando il terzo gradino del podio.

Davanti a lui, solo il vicecampione Lorenzo Lotti (Berunners), argento in 7h06:12, e il nuovo Campione Italiano Dario Pietro Ferrante (Universitas Palermo), che si è imposto con il tempo di 6h41:44. Considerando tutte le distanze sono stati oltre 800 gli arrivati al traguardo, un risultato davvero clamoroso per la competizione marchigiana che ha avuto il pieno appoggio dell’amministrazione locale.

Tantissimi i volontari messi in movimento dal Grottini Team, che ancora una volta ha regalato alla città una grandissima manifestazione ormai pietra miliare nel mondo dell’ultramaratona. Bovenzi, militare in servizio al 17° Stormo Furbara (Cerveteri), si allena da circa cinque anni sotto la guida esperta del tecnico Pino Romano deus ex macchina della Polisportiva Asi Bellona, macinando 500 km al mese tra le strade di Bellona e Guidonia. Un lavoro meticoloso che ha dato i suoi frutti sulle impegnative strade marchigiane, dove l’ultramaratoneta campano ha saputo gestire ritmo e fatica per salire sul podio tricolore. Un risultato che premia la dedizione di Bovenzi e conferma la crescita della scuola campana sulle lunghe distanze.