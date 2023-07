Brucellosi e strage, targata De Luca e Limone, delle bufale casertane. Oggi altre due audizioni in Senato. Petrenga: “Presto tireremo le somme e impegneremo il Governo”

Il comunicato stampa della senatrice di Fratelli d’Italia, subito dopo l’intervento, in Nona commissione, del professor Vincenzo Caporale, già direttore dell’Istituto zootecnico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise e dell’avvocato Antonio Sasso, legale di tantissimi agricoltori della nostra provincia.



CASERTA. “Siamo grati al presidente della commissione Agricoltura del Senato Luca De Carlo per aver impresso, nonostante i tanti impegni istituzionali e le scadenze parlamentari, un’ulteriore accelerazione alle audizioni sulla brucellosi in Campania ed in particolare sulle criticita’ della gestione delle infezioni bufaline nel Casertano: ogni giorno che passa e’ infatti un giorno di gravissime difficolta’ in piu’ per gli allevatori di Terra di Lavoro”.

Cosi’ la senatrice di Fratelli d’Italia Giovanna Petrenga al termine della seduta di audizione nella nona commissione del Senato del professor Vincenzo Caporale, tra i massimi esperti mondiali in materia, e dell’avvocato Antonio Sasso, legale di numerosi allevatori bufalini nonche’ di associazioni.

“Con le audizioni di oggi – ha affermato la senatrice Petrenga – abbiamo adesso un quadro decisamente piu’ chiaro del caso in parola e questo ci consentira’, in tempi ragionevoli ma comunque rapidi, di tirare le somme e di assumere tutte le determinazioni del caso per chiudere, dopo tanti anni di interventi evidentemente inefficaci e fallimentari il capitolo di una gestione discutibile che rischia di compromettere in maniera irreversibile un’eccellenza casertana mondiale qual e’ quella della mozzarella di bufala Dop, prodotto di assoluta qualita’ invidiatoci in tutto il mondo”.