Brutto incidente in auto per ragazzi a due passi dal McDonald’s. 22ENNE grave in ospedale

SEI SU TIK TOK? ANCHE NOI! CLICCA QUI PER VEDERE LE FLASH NEWS DI CASERTACE

CAPODRISE – Momenti di tensione nella notte a Capodrise, dove un grave incidente stradale si è verificato intorno alle due, in via Retella, a pochi metri dal McDonald’s. Una vettura, con a bordo più persone, è finita fuori strada per cause ancora da accertare, impattando violentemente in circostanze che restano al vaglio delle forze dell’ordine.

Tra i passeggeri, un giovane di 22 anni, residente in zona, ha riportato ferite gravi. È stato soccorso dal 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, dove si trova ora sotto stretta osservazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.