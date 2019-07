Buone notizie per i lavoratori Ferrarelle: l’azienda elargirà 7.100€ in più nel prossimo triennio

RIARDO – Rinnovato l’accordo dell’integrativo Ferrarelle valido per il 2019/2021 che mette in palio un premio il cui valore complessivo medio ammonta a 7100 euro nel triennio con un incremento salariale di 210 € rispetto al precedente integrativo. Lo comunica la Uila.

“Si tratta di un accordo importante e positivo per i lavoratori di Riardo e Boario (Brescia) che con il loro impegno quotidiano contribuiscono a rendere grande il nome dell’azienda. E’ giusto dunque offrire loro una risposta salariale e normativa adeguata. Un risultato reso possibile, anche in questo rinnovo, dal buon livello delle relazioni industriali, proficue e improntate alla correttezza tra le Parti” ha dichiarato Raffaella Sette, responsabile nazionale per il gruppo, sottolineando come la scelta del triennio sia stata fatta per riallineare anche questo contratto a tutta la contrattazione di secondo livello dell’industria alimentare (poiché Ferrarelle aveva optato per l’ultrattività secondo le disposizioni del Ccnl industria alimentare).



A livello economico complessivamente nel triennio, per un 3′ livello, vengono messi in palio 7100 euro così distribuiti: 2300 euro nel 2019, 2375 euro nel 2020, 2430€ nel 2021 per un montante complessivo di 445 euro.