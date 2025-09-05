Cade da albero mentre taglia un ramo, 70enne in ospedale

Le condizioni dell’uomo sono in corso di valutazione

CARINARO – Incidente questa mattina a Carinaro, in via Pietro Mascagni. Un uomo di 70 anni, mentre stava effettuando lavori su un terreno di sua proprietà, è rimasto vittima di una caduta accidentale.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano era impegnato nel taglio di un fusto quando, probabilmente per aver perso l’equilibrio, è precipitato rovinosamente dall’albero.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 per prestare le prime cure e trasferire l’uomo in ospedale. Le sue condizioni sono in corso di valutazione.