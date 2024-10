Cade dal tetto mentre sta lavorando, corsa in ospedale per un 52enne

L’incidente ieri pomeriggio in via dei Mille

VILLA LITERNO – Precipita da un’altezza di 4 m e cade nel vuoto.e quanto accaduto ieri pomeriggio in via dei Mille a Villa Literno. Un 52enne è caduto dal tetto di un’abitazione dove erano in atto dei lavori e dove probabilmente l’uomo si stava adoperando per svolgere qualche lavoretto. Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San San Giuseppe Moscati in Aversa in condizioni serie