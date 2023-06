IL NOME. Cade dalla finestra mentre fa le pulizie: muore casalinga

Era la suocera di un noto medico del posto

ORTA DI ATELLA – Tragico incidente domestico: donna muore nel suo appartamento. È quanto accaduto ieri sera in un’abitazione nella zona di Casapuzzano, nel territorio di Orta di Atella. Secondo una prima ricostruzione pare che la casalinga, Margherita Migliore, ultrasessantenne, suocera di un noto medico otorinolaringoiatra del posto, sia rimasta vittima di un incidente domestico avvenuto poco dopo l’orario di cena. Immediatamente soccorsa dalle figlie ed allertati i sanitari del 118 che quando però sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Marcianise per ricostruire la dinamica dei fatti.