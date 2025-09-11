Cade dalle scale di casa: Francesco muore dopo 4 giorni di agonia

L’incidente sabato mattina presso la sua abitazione in via Benedetto Croce

RECALE – Non ce l’ha fatta Francesco De Crescenzo, conosciuto come Gianfranco, 64 anni, rimasto vittima sabato mattina di un grave incidente domestico. L’uomo caduto da una scala nella sua abitazione, riportando un trauma cranico che aveva reso necessario il ricovero immediato presso l’ospedale di Caserta.

Dopo quattro giorni di agonia, le condizioni di De Crescenzo si sono aggravate e, purtroppo, nelle scorse ore è sopraggiunto il decesso.

La notizia ha scosso profondamente la comunità dove Gianfranco era molto conosciuto e stimato. Lascia la moglie Luisa Santoro e i figli Alessandro, Davide e Daniele.

I funerali saranno celebrati domani, giovedì 12 settembre, alle ore 10:00, nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo a Capodrise, dove parenti, amici e conoscenti si stringeranno attorno alla famiglia per l’ultimo saluto.