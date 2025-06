Cade e resta ferito, città col fiato sospeso per il giovane Picierno. Dimesso stamani

Si tratta del figlio dell’ex sindaco di Teano e quindi del cugino della Parlamentare europea, Pina Picierno

TEANO (Elio Zanni) – Parenti, amici e colleghi col fiato sospeso – fino alle prime notizie di stamattina – per le sorti di A.P., il giovane e brillante medico originario di Teano che colto da malore per strada è scivolato (o ha perso l’equilibrio), battendo la testa e procurandosi una profonda ferita. Si tratta del figlio terzogenito dell’ex sindaco di Teano, Raffaele Picierno e quindi del cugino della Vicepresidente del parlamento europeo, Giuseppina Picierno, detta Pina.

Il fatto, dalle informazioni assunte, è accaduto poco prima delle 21 di ieri, 14 giugno 2025, nel quartiere Vincenzo Mancini (ex Orto Ceraso) a Teano, nei pressi di villa Sardella. Il giovane medico era uscito per la solita sgambettata serale, in compagnia del cagnolino domestico. Non poteva certo immaginare cosa l’attendesse, durante la solita passeggiata serale.

Dopo la caduta, per fortuna è stato subito soccorso dal 118 e quindi, a valle delle prime cure di tamponamento della ferita trasportato in ambulanza presso l’Ospedale di Sessa Aurunca, dove i medici, per cautela, lo hanno voluto trattenere fino a stamattina. 34enne, persona professionista stimato, è tornato nella sua città dopo una lunga formazione professionale nelle migliori strutture sanitarie della città di Verona. Attualmente risulta in forza, nella nota clinica di Pozzilli.

La Redazione di teanoce.it rivolge i migliori auguri di pronta guarigione al giovane e apprezzato concittadino, del quale apprendiamo adesso, con gioia, delle sue dimissioni dal nosocomio di Sessa e del ritorno a casa.