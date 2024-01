Cade mentre è sola in casa, anziana salvata dopo ore dai vigili del fuoco

Ad allertare i soccorritori alcuni vicini di casa della donna che …

CASERTA – Salvifico intervento dei vigili del fuoco allertati, ieri, da alcuni residenti di via via Ferrara a Caserta. I caschi rossi hanno tratto in salvo un’anziana donna della quale i vicini non ne avevano notizie da diverse ore. All’arrivo dei soccorritori la donna è stata trovata riversa a terra, da diverse ore, a seguito di una caduta. Sul posto anche i soccorritori del 118; fortunatamente per l’anziana sembrerebbero non esserci state gravi conseguenze.