Cade sulle scale mobili del supermercato: portata via in ambulanza

ALIFE – Cade sulle scale mobili e finisce su una donna che era dietro di lei. L’incidente si è verificato in un noto supermercato di Alife e per questo una donna del posto è finita in ospedale con una sospetta frattura alla vertebra cervicale. Sul posto i sanitari del 118. La signora è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Piedimonte Matese per poi essere trasferita in struttura specializzata. Ferita, in modo lievi anche un’altra donna.