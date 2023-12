Caivano, Zinzi (Lega): “Inaugurazione area sportiva è altro mattoncino per rilancio territorio”

.

“Fin da subito il Governo si è impegnato per portare solidarietà umana e vicinanza ad una collettività scossa da episodi di violenza. L’inaugurazione, oggi, dell’area ludico-sportiva al Parco Verde di Caivano è l’ennesimo mattoncino che mettiamo per riqualificare un territorio, strappando una zona degradata e abbandonata all’illegalità e restituendola alle famiglie e ai nostri ragazzi che hanno bisogno di spazi sicuri, puliti, di aggregazione, socialità e libertà, dove poter crescere e sviluppare le migliori energie. E’ sempre positivo quando la politica interviene per dare risposte tempestive e concrete, contrastando in maniera seria il disagio giovanile, la povertà educativa, la criminalità minorile e la dispersione scolastica, specie dei territori più fragili e difficili. Riprendendo le parole di Don Maurizio Patriciello, è un segno tangibile dell’impegno del Governo per Caivano, e la Lega è intenzionata a portarlo avanti. Lo Stato c’è e non lascerà sole queste famiglie”.

Lo dichiara il deputato campano della Lega Gianpiero Zinzi.