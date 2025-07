Calci e pugni alla moglie, 41enne ai domiciliari

Accolta l’istanza del difensore

VILLA LITERNO – Sostituzione della misura cautelare con arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. E’ quanto disposto dal gip Dario Berrino del tribunale di Napoli Nord in accoglimento dell’istanza avanzata dal legale R.A., 40enne di Villa Literno accusato di maltrattamenti in famiglia ai danni dell’ex moglie tratto in arresto dai carabinieri della stazione di Villa Literno lo scorso giugno dopo la richiesta d’aiuto dell’ex moglie, al 112

I militari, giunti sul posto, trovarono la donna, 41enne, riversa su un divano, con evidenti segni di violenza: arrossamenti, graffi sulle braccia e sulle gambe e una tumefazione alla fronte. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, venne immediatamente bloccato e condotto in caserma. Secondo la denuncia presentata dalla donna presso il pronto soccorso della Clinica Pineta Grande di Castel Volturno, l’aggressione sarebbe scaturita da una banale lite telefonica. Il marito, irritato per una risposta ritenuta troppo tarda, l’avrebbe colpita alla testa con un borsello, scaraventandola a terra e picchiandola con calci e pugni.