Cambio alla guida del Liceo “Quercia” di MARCIANISE. Diamante Marotta in pensione

La nuova dirigente scolastica si insedierà il 1 settembre 2025

MARCIANISE – A partire dal 1° settembre, sarà Tiziana D’Errico ad assumere la dirigenza del Liceo “Federico Quercia” di Marcianise. Dopo quasi un decennio alla guida dell’Istituto Comprensivo “Luigi Settembrini” di Maddaloni, D’Errico prenderà il posto dello storico dirigente Diamante Marotta, che lascia l’incarico per il pensionamento.

La nuova dirigente, residente a Capodrise e laureata in Lettere Classiche all’Università Federico II di Napoli, conosce già bene l’ambiente del liceo marcianisano, dove in passato aveva ricoperto il ruolo di docente. Il suo ritorno avviene ora in qualità di dirigente scolastica.

D’Errico succederà al professor Marotta, che ha diretto l’istituto per quasi vent’anni, dal 2006 ad oggi. Figura molto apprezzata nel mondo della scuola e profondamente legato alla realtà di Marcianise, Marotta ha recentemente ricevuto l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica, a coronamento di una carriera costellata di risultati e innovazioni per il liceo Quercia.