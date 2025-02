Camion perde carico, Domenico muore schiacciato da un’ecoballa: lascia due figli

L’incidente ieri mattina in via Fra’ Generoso a Salerno dove l’uomo, piccolo imprenditore edile, si era recato con un gruppo di amici, tutti ciclisti. Ferito anche un altro ciclista: si tratta di un 42enne casertano

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASAGIOVE – Si chiamava Domenico Campanile, 49 anni, ed era di Casagiove il ciclista che ieri ha perso la vita in un drammatico incidente a Salerno. L’uomo, imprenditore edile, si trovava insieme ad un gruppo di amici, tutti ciclisti, e stava procedendo in via Fra’ Generoso quando in curva un camion proveniente dalla direzione opposto ha perso il suo carico di ecoballe. Una di queste del peso di circa 2500 chili, ha travolto il gruppo di ciclisti. Per Domenico non c’è stato nulla da fare mentre un altro ciclista, un 42enne anche lui del casertano, è rimasto ferito riportando la frattura del femore e della tibia per questo ricoverato all’ospedale Ruggi di Salerno.

La salma è stata sequestrata per l’autopsia mentre i mezzi coinvolti sono a disposizione della magistratura per gli accertamenti tecnici.

Domenico lascia la moglie e due figli.