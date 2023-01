CAMORRA AL CIMITERO. È ancora latitante Domenico Nuzzo, il ras del clan Massaro

SANTA MARIA A VICO – A circa 36 ore di distanza da blitz della Guardia di finanza, coordinato dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, uno dei due personaggi più importanti dell’inchiesta, Domenico Nuzzo, noto anche come Mimmariello, è ancora latitante.

Stiamo parlando di colui che, insieme al consigliere comunale e vicepresidente della provincia di Caserta, Pasquale Crisci, è forse il personaggio più importante dell’indagine relativa al mercato dei loculi al cimitero di Santa Maria a Vico che ha portato all’emissione di sei ordinanze di arresto con carcerazione.

In queste ore, ci sono stati quattro interrogatori di garanzia in carcere per altrettanti soggetti arrestati.

Carmine De Lucia, 54enne, ha risposto in videoconferenza al GIP del tribunale di Napoli, essendo recluso in un carcere nei pressi di Reggio Emilia, luogo dove abita.

Giovanni Papa e Carmine Liparulo si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ma quest’ultimo ha rilasciato spontanee dichiarazioni.

Per Pasquale Crisci, invece, non si sa ancora cosa sia emerso dall’interrogatorio di garanzia.