CAMORRA. Arrestato il professore Roberto Trombetta. Avrebbe imposto l’assunzione di una donna ad un supermercato

Si tratta del fratello di Gino Trombetta. Negli ultimi anni è stato in carcere anche lui per reati di camorra

MARCIANISE/CASERTA – Quando dal carcere esce un soggetto considerato molto pericoloso, in quanto parte importante delle strutture di un clan camorristico, si pone molta attenzione nelle sue attività. Ed è in questo contesto che va letto l’arresto di Roberto Trombetta, ex professore di educazione fisica e arrestato in passato, qualche anno fa, per reati connessi all’associazione a delinquere di stampo camorristico, clan Belforte, nonché fratello di Gino Trombetta, pezzo da novanta di Mazzacane.

Roberto Trombetta è stato ammanettato con l’accusa di estorsione, probabilmente aggravato dal metodo mafioso, per aver cercato di imporre l’assunzione di una donna presso un supermercato di Marcianise con fare intimidatorio. Naturalmente bisognerà vedere le dinamiche del fatto, che potrebbe configurarsi come un’estorsione nel caso in cui la pretesa sia stata connessa temporalmente, contestualmente, ad una minaccia ritorsiva.

A quanto pare sarebbe andata proprio così. In alternativa il reato contestato potrebbe essere solamente quello di minaccia, però essendoci di mezzo un tornaconto costituito dall’assunzione di una persona, riteniamo che la contestazione del reato di estorsione ai sensi dell’articolo 629 del codice penale sembra scontata.

Se a questo ci aggiungiamo che la struttura minacciosa della citata pretesa sia stata esposta con la precisa consapevolezza che gli interlocutori di Roberto Trombetta sapessero chi lui fosse e quale fosse il livello di connessione con il clan Belforte, il 416 bis è bello e confezionato.

Sabato pomeriggio avrebbe detto: “Sei una persona intelligente e dovresti capire che questa richiesta non arriva da me, bensì da altri”. Francamente, una frase un po’ ingenua per ritenere che un uomo scafato, e scafato per cose di camorra come Roberto Trombetta, possa aver pronunciato proprio con questa definizione letterale.

L’arresto è stato effettuato dai carabinieri