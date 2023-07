CAMORRA & LOCULI. L’ex vicepresidente della Provincia lascia i domiciliari

Il blitz delle fiamme gialle di Marcianise portò anche all’arresto del ras Domenico Nuzzo, noto come Mimmariello, Carmine Liparulo, pregiudicato, Carmine De Lucia, Giovanni Papa dipendente comunale addetto al cimitero di Santa Maria a vico e dell’imprenditore Giuseppe Pascarella

SANTA MARIA A VICO – Obbligo di firme per l’ex consigliere comunale di Santa Maria a Vico ed ex vicepresidente della Provincia di Caserta Pasquale Crisci. È quanto disposto dal gip Giovanni De Angelis del tribunale di Napoli in accoglimento dell’istanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari depositata dal legale.

Coinvolto nell’inchiesta sulla vendita dei loculi al cimitero di Santa Maria a Vico venne tratto in arresto lo scorso 12 gennaio e secondo quanto ricostruito dalle fiamme gialle di Marcianise con l’accusa di corruzione con l’aggravante del metodo mafioso.