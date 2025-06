Campania sul podio tricolore con Michele Pascarella: è bronzo agli Italiani Juniores

A pochi giorni dalla maturità il ciclista di Maddaloni della Franco Bellerini, firma un capolavoro tattico: terzo ai Campionati Italiani dopo 133 km tra fughe e strappi. Sono stati 162 gli atleti schierati ai nastri di partenza della manifestazione tricolore

MADDALONI (Pietro De Biasio) – Michele Pascarella è salito sul terzo gradino del podio al Campionato Italiano Juniores su strada che si sono corsi sulle strade di Trieste in questo fine settimana con la regia organizzativa della Sc Cottur. Una prestazione di maturità, coraggio e visione tattica, in una giornata che resterà scolpita non solo nella sua carriera, ma anche nella storia della rappresentativa Campania, oggi al debutto ufficiale con la nuova maglia. Il ciclista di Maddaloni, portacolori della toscana «Franco Ballerini», ha affrontato con intelligenza e determinazione i 133 km di gara, lungo un tracciato impegnativo disegnato sulle colline triestine, con ben sette passaggi sulla temibile salita di Slivia.

Una gara ad eliminazione naturale, dove Michele ha saputo restare sempre nel vivo dell’azione, dosando le energie e restando aggrappato al gruppo dei migliori anche nei momenti più selettivi. Nella volata finale per il podio, Pascarella ha sfoderato una freddezza da professionista navigato: ha scelto il tempo giusto, la traiettoria giusta, e ha tirato fuori quel qualcosa in più che fa la differenza nei grandi appuntamenti. Bronzo al fotofinish, dietro ai migliori d’Italia: un risultato che certifica il suo talento e la sua costanza. «Salire sul podio al Campionato Italiano è una grandissima emozione, ha dichiarato il giovane casertano, è stata una gara durissima, piena di strappi e sempre tirata. Sapevo che si sarebbe decisa negli ultimi metri e ho cercato di arrivare lì con qualcosa da giocarmi. Questo terzo posto per me vale tantissimo».

Un bronzo che pesa ancora di più se si considera il contesto personale: Michele affronterà domani [martedì 24 giugno, N.d.R.] la prima prova dell’esame di maturità e ha potuto gareggiare oggi solo grazie a un permesso speciale concesso da un professore comprensivo. Il suo nome circola da tempo tra gli addetti ai lavori, come uno dei prospetti più interessanti del panorama giovanile italiano. Corre da dieci anni, ha un passato tra fuoristrada, pista e «multidiscipline», e proprio quest’anno ha iniziato a concentrarsi con più decisione sulla strada. L’anno prossimo dovrebbe fare il salto di categoria, e questo podio potrebbe rappresentare la svolta decisiva verso un contratto importante.

Grande soddisfazione anche in casa Campania. Umberto Perna, presidente del comitato regionale FCI, non nasconde l’orgoglio: «Sono felice, davvero. Questo è il debutto della nuova rappresentativa, rinnovata nei colori dopo quasi trent’anni, e vederla sul podio è un’emozione forte. Michele lo conosco da sempre: è cresciuto con noi, è un ragazzo serio, completo, e oggi ha dimostrato tutto il suo valore anche su strada. Sono contento per lui e per la sua famiglia, che lo ha sempre sostenuto con discrezione e passione. La mamma Carla e il papà Biagio non hanno mai fatto mancare nulla. È una bella storia, di sport vero». Una giornata che profuma di futuro, per Michele e per tutto il movimento campano. E chissà che da questo bronzo non cominci qualcosa di ancora più grande.