Campionati Europei under 20 a Tampere: la favola azzurra di Alessandra Falco nei 5000 metri

Debutto in Nazionale per la 17enne della Caivano Runners Mondial Service allenata da Peppe Biello per gli Europei Under 20 in Finlandia: in pista giovedì 7 agosto alle 18.25

CAIVANO (Pietro De Biasio) – «Felici ed emozionati, la nostra azzurrina è in Finlandia». Così ha scritto sui social la Caivano Runners Mondial Service, la società che ha cresciuto e lanciato Alessandra Falco, 17 anni, promessa dell’atletica azzurra. E il tono è quello giusto: gioia, orgoglio, trepidazione. Un traguardo prestigioso per la giovane mezzofondista campana che ora trova la sua tappa più bella: i Campionati Europei Under 20 di Tampere, in programma dal 7 al 10 agosto. Per lei, la prima maglia azzurra in carriera. Il suo nome è stato ufficializzato tra i 91 convocati dal vice direttore tecnico Tonino Andreozzi, all’interno di una selezione che unisce talento e prospettiva. Alessandra gareggerà nei 5000 metri, distanza che ha dominato tra le U18 nel corso di questa stagione.

La sua gara è fissata per giovedì 7 agosto alle ore 18.25, con diretta su RaiSport e sessioni mattutine disponibili in streaming su Eurovision Sport. Allenata con meticolosità da Peppe Biello, figura storica dell’atletica caivanese, Alessandra ha compiuto un percorso straordinario tra marzo e giugno, lasciando il segno in ben tre specialità con risultati che la collocano tra le migliori Allieve italiane di sempre: 5000 metri in pista in 16’51”12, 10 km su strada in 35’42”, 5757 metri percorsi nei 20 minuti su pista. Numeri da primato, che le hanno garantito la settima posizione nel ranking europeo di categoria e addirittura la sedicesima al mondo secondo le graduatorie World Athletics. «Il talento c’è, ma è la determinazione a fare la differenza, racconta il coach Biello, Alessandra non si risparmia mai. La sua forza è la costanza: ogni giorno dà il 100%.

A Tampere arriva al massimo della condizione, pronta a dare battaglia».

A rendere ancora più simbolica questa convocazione è il fatto che Alessandra rappresenta la seconda generazione di una famiglia di atleti: i genitori, anche loro seguiti in passato da Biello, sono stati protagonisti dell’atletica campana negli anni ‘90 e 2000. «Seguiamo Alessandra con il fiato sospeso, dicono, fondatori della Caivano Runners, perché rappresenta l’anima di questa città. Ogni suo passo è un messaggio di speranza per i ragazzi e le ragazze che si allenano con mille difficoltà ma con lo stesso sogno negli occhi».

Infatti, la società si allena da anni con spirito di sacrificio all’interno dell’Istituto comprensivo De Gasperi, plesso Papa Giovanni, lungo il Corso Umberto I di Caivano. I lavori per la costruzione di un impianto sportivo regolamentare erano iniziati, ma poi tutto si è fermato. Eppure, anche tra marciapiedi e cortili, l’atletica ha continuato a crescere. E ora, vola in Europa. Ora tutti gli occhi saranno puntati su questa ragazza di 17 anni, dal passo lungo e dallo sguardo deciso, che ha saputo trasformare le difficoltà in energia competitiva. Giovedì 7 agosto, alle 18.25, l’Italia scoprirà il suo futuro. E Caivano tiferà come non mai. Forza Alessandra, orgoglio azzurro e simbolo di una comunità che non si arrende.