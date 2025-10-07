Campionati italiani Cadetti: i giovani della Campania si fanno valere a Viareggio

La rappresentativa regionale 14ª nella classifica combinata, ma Capasso e Barile regalano due medaglie pesanti: oro nel disco e bronzo nei 3000 di marcia

CASERTA / NAPOLI (Pietro De Biasio) – Il sipario sui Campionati Italiani Cadetti/e di Viareggio si è chiuso con emozioni e conferme per l’atletica campana, autentica fucina di talenti under 16. La rappresentativa della Fidal Campania ha chiuso al 14° posto nella classifica combinata, confermando la posizione dello scorso anno, ma i risultati dei singoli atleti raccontano una storia di qualità e impegno.

Sugli scudi il portacolori dell’Atletica Agropoli, Giuseppe Capasso, che si laurea Campione Italiano nel disco con un lancio da 44,17 metri. Nel triplo, Gennaro La Marca (Mondragone in Corsa) si piazza al sesto posto con 12,86 metri. Nei 3000 metri di marcia, Alice Barile (Enterprise Sport & Service) conquista la medaglia di bronzo con 14’22”12.

Altri piazzamenti importanti: Giuseppe Megna (Enterprise Sport & Service) sesto negli 80 m Cadetti Extra con 9”78; Ana Julia Salerno (Ideatletica Aurora) sesta nel giavellotto con 38,99 m; Raffaele Ranuccio (Arca Atletica Centro Santulli) settimo nel peso con 13,99 m; Antonia Franza (Running Club Napoli) settima negli 80hs con il tempo di 12”07; Favour Eghosa (Arca Atletica Aversa Centro Santulli) ottava nel peso con 10,46 m.

Una manifestazione che conferma la qualità del lavoro dei tecnici campani e il talento emergente dei giovani atleti, nonostante le difficoltà strutturali e organizzative che caratterizzano la regione e di cui parleremo nei prossimi giorni.