CANCELLO SCALO. Le scuse dovute e non accompagnate da alcuna giustificazione alla famiglia di Giovy De Lucia per il gravissimo errore da noi compiuto

Ne abbiamo annunciato il decesso in maniera del tutto erronea e ci siamo meritati le critiche ricevute attraverso i social

CANCELLO SCALO (Gianluigi Guarino) – Può succedere, nel lavoro duro di un piccolo giornale, di incorrere in errori anche gravi.

Questo non giustifica quello da noi compiuto stamattina, quando abbiamo dato la notizia della signora Giovy De Lucia di Cancello Scalo, che in realtà è viva. Forse non bastano neppure le scuse che in questo momento presentiamo insieme al nostro dispiacere per questa vicenda che sicuramente ha creato problemi e trambusto in una famiglia serena e tranquilla.

Però questa è l’unica cosa che noi possiamo fare, con l’impegno di prestare in futuro una maggiore attenzione, ancor più grande di quella che già poniamo quotidianamente per ognuna delle notizie pubblicate da Casertace nella verifica e nel controllo, nella speranza che la famiglia De Lucia voglia comprenderci e voglia accettare queste nostre scuse che, ripetiamo, non intendiamo accompagnare da alcuna giustificazione tecnica che pur potremmo esporre.