Candidata alle Regionali positiva al CORONAVIRUS: “Me l’ha trasmesso uno dei miei figli”

CASERTA – La candidata alle Regionali di Fratelli d’Italia Carmen Russo è risultata positiva al coronavirus. E’ stata lei stessa ad annunciarlo in questo post pubblicato su facebook: “Purtroppo sono risultata positiva al Covid-19.

Me l’ha trasmesso uno dei miei figli, di ritorno dalla Sardegna.





La notizia ci è stata data sabato, non mi sono precipitata a comunicarlo, perché ero preoccupatissima. Non per me, ma per i miei figli.

E come sapete, rispetto ai figli, tutto passa in secondo piano. Adesso, sono più serena e pronta a riprendere la campagna elettorale.”

Fortunatamente, mio marito Pietro Riello è risultato negativo al tampone, anche perché noi eravamo al mare e lui a CasertaTuttavia, risiediamo presso abitazioni diverse, in attesa di un secondo tampone.

Pubblichiamo qui sotto il post integrale.