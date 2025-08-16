Caos al bar e al Mercato, ragazza perde le staffe e pretende di prelevare birra gratis

Il caldo fa brutti scherzi, momenti di tensione. E sul posto arrivano Carabinieri e personale del 118

TEANO (Elisa Latina – redazione cronaca – [email protected]) – Una mattinata di ordinario lavoro si è trasformata in un incubo per qualche barista di Teano, in particolare (fin delle 5.30 di oggi 16 agosto 2025) in uno storico locale di piazza Unità d’Italia. La giornata, già resa insopportabile dal caldo, ha preso una piega inaspettata quando una giovane donna, apparentemente in preda a un disagio psicologico, ha fatto irruzione nel locale dandosi a quelli che i sessantottini una volta chiamavano «prelievi proletari».

Senza dire una parola, la ragazza di Teano (tra l’altro con evidenti doti artistiche) avrebbe afferrato, prima una soltanto ma poi più bottiglie di bibite e birre, gettando nel panico il personale al bancone. Quando la barista ha provato a fermarla, la giovane le ha risposto con frasi sconnesse, mostrando una totale indifferenza e dichiarando di non temere nessuno. Un’atmosfera di tensione e paura si è protratta per diverso tempo, prima che la situazione potesse essere contenuta.

L’episodio ha avuto un epilogo fortunato grazie all’intervento di un Carabiniere della locale stazione di viale Italia agli ordini del Maresciallo capo, Salvatore Canelli, che con grande sensibilità – e rischiando personalmente – ha cercato di calmare la ragazza che tira a calci contro l’inferriata della caserma. Successivamente, è intervenuta un’ambulanza del 118, il cui personale ha fornito alla giovane l’assistenza necessaria. L’episodio ha richiamato l’attenzione sull’importanza del sostegno a chi si trova in difficoltà – e può succedere a tutti – sottolineando la pronta risposta e la solidarietà di parte della comunità locale. Per la ragazza, 20enne, è scattato il Tso obbligatorio con trasferimento presso l’ospedale di Sessa Aurunca.