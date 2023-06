CAOS AL PRONTO SOCCORSO. Minacce dai familiari di un paziente: medici e infermieri rischiano grosso

PIEDIMONTE MATESE – La sanità pubblica del nostro Paese e in particolare della nostra regione, si sa, è a livelli pessimi. Nulla di nuovo, nulla di straordinario o sconosciuto a chi legge questo giornale.

Però, ciò non dovrebbe mai portare pazienti e familiari di questi a reagire in maniera violenta, sia verbale, sia fisica, passando, come si suol dire, dalla parte del torto.

Sfortunatamente questo è avvenuto nei giorni scorsi al pronto soccorso di Piedimonte Matese, dove i familiari di un paziente, ricoverato a causa di una caduta, hanno minacciato medici ed infermieri operanti nella struttura dell’Alto Casertano.

La discussione è nata a seguito della richiesta degli infermieri di allontanarsi al gruppo di sei familiari al seguito del paziente. La formulazione di questo obbligo, necessario per operare in tranquillità, è stata ritenuta ingiustificata e sono volate minacce dai familiari del paziente.

Fortunatamente, ci si è fermati alle parole e l’allarme è rientrato.