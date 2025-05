Capanna brilla nei 3000 siepi ad Avellino e stacca il pass per i Campionati Italiani Juniores e Promesse

L’atleta di Sparanise si migliora di ben 15 secondi. Gara dominata da Michele Caggiano in 9’12”27, 8 secondi sotto il minimo per il Challenge Assoluti di luglio.

SPARANISE / AVELLINO (Pietro De Biasio) – Al Campo Coni di Avellino, in occasione del Campionato Regionale di Società Master M/F, il 3000 siepi ha offerto risultati tecnici di assoluto rilievo. Vincenzo Capanna ha centrato con pieno merito la qualificazione ai Campionati Italiani Juniores e Promesse di Grosseto, fermando il cronometro su un eccellente 9’53”71. Un crono che parla chiaro: 15 secondi di miglioramento netto rispetto all’esordio stagionale di appena due settimane fa.

Ma soprattutto un risultato costruito con intelligenza e solidità tecnica, in una gara ben distribuita e chiusa in spinta. L’atleta dell’Arca Sparanise Track & Field Calenia Energia, seguito da Ilario Capanna, vice campione italiano a squadre di cross, conquista così la qualificazione ai tricolori giovanili per il quarto anno consecutivo, confermandosi punto fermo della specialità a livello regionale e non solo. Il successo della gara va invece al senior Michele Caggiano del Running Club Napoli, autore di una prova maiuscola chiusa in 9’12”27, tempo che gli garantisce con ampio margine il minimo per il Challenge Assoluti, in programma a metà luglio.

L’allievo di Vincenzo Esposito ha gestito al meglio le fasi di gara, andando ben oltre il già selettivo standard di 9’20”. Sul terzo gradino del podio, ancora Running Club Napoli con Marco Di Maio, autore del suo nuovo personale: 10’01”47. La gara si è svolta all’interno di un fine settimana interamente dedicato all’atletica Master, con un programma ampio che ha coinvolto tutte le categorie e specialità, con numerose gare di contorno anche per assoluti e giovanili. Un fine settimana ben riuscito, dove l’atletica ha mostrato tutte le sue sfaccettature: dalla passione dei Master, alla determinazione dei giovani in cerca di standard.