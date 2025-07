CAPUA. Giornata nera per le donne di Villani: durante un banchetto in pizzeria a Triflisco fermato dai carabinieri congiunto di una consigliera

Il fatto si è verificato ieri sera. Non si capisce ancora se questo fermo è ancora in corso o se l’uomo è stato già rilasciato. Certo è che la scena ha creato molto movimento e molta agitazione

CAPUA /BELLONA – Serata movimentata quella di venerdì sera in un ristorante/pizzeria nella a Triflisco, frazione di Bellona, dove i Carabinieri hanno effettuato un blitz durante i festeggiamenti di un compleanno.

Al tavolo, tra gli invitati, sedeva anche una consigliera comunale di maggioranza di Capua, accompagnata dal fidanzato e dai genitori di quest’ultimo. I militari sono intervenuti proprio durante la festa e hanno proceduto, sembrerebbe, all’arresto proprio di un congiunto del fidanzato della consigliera.

Al momento non sono stati resi noti i motivi né l’identità della persona fermata. L’operazione ha destato curiosità e scalpore tra i presenti e nella piccola comunità di Triflisco. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli e le ragioni che hanno portato all’intervento dei Carabinieri.