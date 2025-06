CAPUA. Indagato per peculato, si dimette il consigliere Graziano Di Gianni

Secondo il criterio della surroga, il suo posto in consiglio comunale sarà assegnato al primo dei non eletti della stessa lista

CAPUA – Nelle scorse ore, la politica capuana è stata scossa dall’annuncio delle dimissioni di Graziano Angelo Di Gianni, da oggi ex consigliere di maggioranza nell’amministrazione di Adolfo Villani.

La notizia è stata resa nota questa mattina, e la motivazione addotta da Di Gianni scaturisce, secondo quanto dichiarato dallo stesso, da un profondo senso di responsabilità istituzionale.

Alla base della sua decisione vi sarebbe l’esistenza di un’indagine a suo carico da parte della Procura di Santa Maria Capua Vetere.

Di Gianni ha sottolineato come la sua scelta nasca dal “profondo rispetto” che nutre verso l’amministrazione comunale, la collettività e gli elettori che gli hanno accordato la loro fiducia. “Intendo così evitare strumentalizzazioni che possano arrecare danno all’ente [e] alla cittadinanza tutta”, ha dichiarato l’ex consigliere, evidenziando la volontà di preservare l’integrità dell’istituzione e della comunità capuana.



Nonostante la delicata situazione, Di Gianni ha ribadito la propria piena disponibilità a collaborare con la magistratura. “Affronto la situazione con assoluta serenità e piena fiducia nella magistratura inquirente alla quale ho già dato e continuerò a dare il mio contributo per chiarire ogni aspetto della vicenda che mi vede coinvolto“, ha affermato. L’auspicio dell’ex consigliere è di “dimostrare quanto prima la sua]totale estraneità all’ipotesi di reato che mi sono state ascritte“.

Le dimissioni di Angelo Di Gianni aprono un nuovo scenario politico a Capua, mentre l’attenzione si sposta ora sugli sviluppi dell’indagine e sul futuro assetto del consiglio comunale.