CAPUA. Investito da un’auto mentre va in bicicletta, corsa in ospedale: è grave

L’incidente in via Santa Maria la Fossa

CAPUA – Grave incidente, pochi minuti fa, in via Santa Maria la Fossa. Un uomo, di 68 anni, in sella a una bici è stato investito da un’auto, una Ford Focus, guidata da una donna. L’impatto è stato violentissimo.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha prestato i primi soccorsi al ciclista, trasferendolo d’urgenza all’ospedale di Caserta, dove ora si trova ricoverato in condizioni critiche. Si tratta di un uomo residente a Capua, in via Boscariello, di nazionalità jugoslava

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi per accertare le cause e le eventuali responsabilità.